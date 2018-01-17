Омские власти рассказали подробности о семье "пьяной" пятилетней девочки

НОВОСИБИРСК, 17 янв – РИА Новости. Семья пятилетней девочки, которую в Омске на улице прохожие обнаружили неодетой и в состоянии легкого алкогольного опьянения, не состояла на профилактическом учете как неблагополучная, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД.

Прохожие обнаружили ребенка без верхней одежды во вторник вечером на улице Кирова в Омске. Они завели девочку в ближайший магазин, вызвали полицию и скорую помощь. Ребенка направили в медицинское учреждение, где врачи при обследовании выяснили, что в ее крови содержится 0,3 промилле алкоголя.

Отца девочки, который ранее привлекался к уголовной ответственности, полицейские обнаружили спящим дома в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным полиции, 35-летний мужчина, присматривал за дочерью, пока супруга была на работе, и распивал спиртные напитки. Около 17.00 мужчина уснул, разбудили его уже полицейские, которые и сообщили о произошедшем.

"Ранее семья на учете не состояла. Известно, что мама девочки работает, а папа — нет. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают соседей, чтобы получить представление об этой семье. По результатам проверки будет решаться вопрос о постановке семьи на профилактический учет", — сообщил собеседник агентства.

Ранее в УМВД по Омской области сообщили, что в отношении отца девочки уже составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет.