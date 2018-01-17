В Омске на улице нашли пьяную пятилетнюю девочку

НОВОСИБИРСК, 17 янв – РИА Новости. На улице в Омске нашли пятилетнюю девочку без верхней одежды, сообщили в областном УМВД.

Прохожие завели ребенка в ближайший магазин, вызвали полицию и скорую помощь. Девочку отправили в больницу, где выяснилось, что в ее крови было 0,3 промилле алкоголя.

Полицейские опознали в ребенке дочь одного из местных жителей, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Его обнаружили спящим дома, он был пьян.

По данным правоохранительных органов, 35-летний мужчина, пока супруга на работе, присматривал за дочерью и выпивал. Вечером он уснул, а разбудили его уже полицейские.

В отношении него уже составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет.

В полиции также рассказали, что семья не состояла на учете как неблагополучная.

"Известно, что мама девочки работает, а папа — нет. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают соседей, чтобы получить представление об этой семье. По результатам проверки будет решаться вопрос о постановке семьи на профилактический учет", — сообщил собеседник агентства.

Здоровью девочки ничто не угрожает, отметили в УМВД.