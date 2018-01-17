В Омске на улице нашли пьяную пятилетнюю девочку

НОВОСИБИРСК, 17 янв – РИА Новости. На улице в Омске нашли пятилетнюю девочку без верхней одежды, сообщили в областном УМВД.
Полицейские опознали в ребенке дочь одного из местных жителей, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Его обнаружили спящим дома, он был пьян.
По данным правоохранительных органов, 35-летний мужчина, пока супруга на работе, присматривал за дочерью и выпивал. Вечером он уснул, а разбудили его уже полицейские.
В полиции также рассказали, что семья не состояла на учете как неблагополучная.
"Известно, что мама девочки работает, а папа — нет. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают соседей, чтобы получить представление об этой семье. По результатам проверки будет решаться вопрос о постановке семьи на профилактический учет", — сообщил собеседник агентства.
Здоровью девочки ничто не угрожает, отметили в УМВД.