В Приамурье врачей заподозрили в "лечении" умерших пациентов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 янв — РИА Новости. Врачей Мазановской больницы Амурской области подозревают в мошенничестве, в том числе путем "приписок": выявлены три случая, когда они "лечили" умерших, сообщает прокуратура региона.

Нарушения выявлены во время надзорной проверки лечебного учреждения, уголовное дело возбуждено по факту мошенничества (часть 1 статья 159.5 УК РФ) в сфере страхования.

Как информирует прокуратура региона, установлено, что в 2016-2017 годах в реестр на оплату медицинских услуг, оказанных амбулаторно в неотложной форме, были внесены фиктивные записи в отношении 24 человек.

"Установлены три случая внесения записей об обращениях граждан в приемное отделение ГБУЗ АО "Мазановская больница" за оказанием неотложной медицинской помощью после регистрации смерти данных лиц отделением ЗАГС по Мазановскому району", — отмечает надзорное ведомство.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора района.