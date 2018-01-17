В Ростове-на-Дону рассказали о размещении пострадавших при хлопке газа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Два пункта временного размещения (ПВР) развернуты в Ростове-на-Дону для жильцов многоквартирного дома, в котором произошел хлопок газа, сообщил РИА Новости замглавы администрации Ворошиловского района Ростова-на-Дону по ЖКХ Станислав Марченко.

По предварительным данным областного МЧС, хлопок газа с последующим возгоранием произошел в среду утром на пятом этаже десятиэтажного дома по адресу: Забайкальский, 5/4 в Ростове-на-Дону. Пожар на площади 30 квадратных метров был ликвидирован. Один человек погиб.

"В настоящее время на базе школ развернуты два пункта временного размещения. Автобусы стоят для обогрева людей на месте. Всех желающих разместиться в пунктах отвозим", — сказал Марченко.

Собеседник агентства не уточнил количество людей, которые уже находятся в ПВР.

Ранее МЧС области сообщало, что в одном ПВР находятся 50 жильцов дома.