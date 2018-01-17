Суд приговорил священника Грозовского к 14 годам заключения за педофилию

ПРИОЗЕРСК (Ленинградская область), 17 янв — РИА Новости. Приозерский городской суд Ленобласти в среду приговорил к 14 годам колонии строгого режима отстранённого от служения священника РПЦ Глеба Грозовского по делу о педофилии, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как установил суд, Грозовский надругался на тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции. Один преступный эпизод произошел в 2009 году, два других — в 2013 году.

Кроме того, по решению суда Грозовский должен будет выплатить каждой из трех потерпевших по 400 тысяч рублей компенсации морального ущерба.

Обвинение просило для подсудимого 15 лет колонии строгого режима, защита настаивала на оправдании. Как и все дела о педофилии, материалы в отношении Грозовского рассматривались в закрытом режиме.

Уголовное дело в отношении священника возбудили осенью 2013 года, однако решение об аресте выносилось заочно – Грозовский скрывался от следствия в Израиле и только осенью 2016 года был экстрадирован. В Израиле он пытался получить гражданство, но получил отказ.

Еще находясь за границей, уже отстраненный к тому времени от служения священник через СМИ заявлял о своей невиновности и утверждал, что стал жертвой провокации.

Подробнее о деле петербургского священника Глеба Грозовского читайте в справке РИА Новости >>