На Алтае женщина выкинула двухлетнюю дочь из окна

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Женщина выкинула двухлетнюю дочь из окна в Рубцовске (Алтайский край), ребенок выжил, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней жительницы города Рубцовска по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "покушение на убийство малолетнего ребенка", — сказала она.

По данным следствия, 17 января около двух часов ночи женщина, находясь у себя дома в состоянии наркотического опьянения, выбросила свою двухлетнюю дочь из окна третьего этажа. Девочка упала на козырек подъезда. По предварительным данным, она не получила повреждений. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.