Суд назначит меру пресечения зачинщикам драки в пермской школе

ПЕРМЬ, 17 янв – РИА Новости. Меру пресечения подросткам, устроившим в пермской школе драку с поножовщиной, где пострадали 15 человек, могут избрать в среду в Мотовилихинском районном суде города, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Поступили материалы дела. Они находятся на рассмотрении. Скорее всего, (заседание суда по избранию меры пресечения) назначат на сегодня. Время еще не определено", — сказал собеседник.

В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, в ней пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.