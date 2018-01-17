В Приамурье восстановили движение на железной дороге

Работы на месте сходов вагонов в Амурской области. Архивное фото

Работы на месте сходов вагонов в Амурской области. Архивное фото

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 янв — РИА Новости. Движение восстановлено на участке железной дороги в Тындинском районе Приамурья, где во вторник сошли с рельсов 13 вагонов с углем, сообщает ГУМЧС по Амурской области.

Как сообщил во вторник РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС, на перегоне Юктали-Таас в восьми километрах западнее станции Юктали произошел сход с рельсов 13 вагонов с углем грузового поезда номер 2154 сообщением Ленинск-Кузнецкий-Ванино.

"В Тындинском районе ликвидировали последствия схода вагонов грузового состава. На месте аварии проводились восстановительные работы. Задержки в движении поездов нет. Движение по железной дороге восстановлено",- сообщает главк.

По его информации, в ликвидации последствий схода вагонов были задействованы 54 человека и 11 единиц техники. Пострадавших в результате происшествия нет.