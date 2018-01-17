В Хабаровске отец обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Драчева погиб в ДТП

ХАБАРОВСК, 17 янв – РИА Новости. Отец жителя Хабаровского края Анара Аллахверанова, который обвиняется в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, погиб в ДТП в Хабаровске, сообщил РИА Новости адвокат семьи Аллахверановых Константин Лысенко в среду.

В местных СМИ появилась информация о том, что мужчину сбила машина по пути в офис адвоката. Удар был такой силы, что пострадавшему оторвало ногу. Погибшему было 59 лет. В ряде публикаций высказываются версии, что это якобы намеренное покушение. Предполагаемый виновник аварии с места ДТП не скрывался.

"Отец моего подзащитного действительно погиб в ДТП. Он шел не ко мне в офис, а к себе на работу, которая расположена неподалеку от моего офиса. Похороны состоятся сегодня. Анар не будет на них присутствовать – останется под арестом, так как смерть близкого человека, по закону, не является основанием для изменения меры пресечения", — сказал Лысенко.

Он отметил, что по факту гибели в ДТП возбуждено дело по статье 264 Уголовного кодекса "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Этим делом занимается один из адвокатов из группы защиты Аллахверанова.

"Сейчас выясняется, что это было – стечение обстоятельств или что-то другое. Но отцу Анара Аллахверанова действительно неоднократно поступали угрозы на протяжении прошлого года", — сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что 20 августа 2017 года у кафе в Хабаровске между Андреем Драчевым и обвиняемым Анаром Аллахверановым произошла драка. По версии следствия, обвиняемый нанес потерпевшему не менее 21 удара руками и ногами в область головы и тела. После того, как от полученных травм потерпевший упал и потерял сознание, обвиняемый нанес лежавшему на спине спортсмену еще пять ударов в голову.

От полученных травм спортсмен скончался в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Аллахверанов сдался следствию спустя месяц после происшествия.

В понедельник в Хабаровске начались предварительные слушания по делу об убийстве Драчева. Защита заявила ходатайство о признании недопустимыми доказательств, полученных в ходе экспертизы. Ходатайства будут рассмотрены 23 января на следующем заседании суда.

Интересы Аллахверанова защищают три адвоката.