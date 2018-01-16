В Нижнем Новгороде в жилом доме взорвался газ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Два человека пострадали, по предварительным данным, при взрыве газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде, сообщил во вторник РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире на пятом этаже девятиэтажного кирпичного жилого дома № 2 на проспекте Союзный. Предварительно, пострадали два человека, они доставляются в лечебные учреждения", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства взрыва выясняются.