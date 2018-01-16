Срок домашнего ареста Серебренникову продлен до 19 апреля‍

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Басманный суд Москвы еще на три месяца продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову, который проходит фигурантом по делу о мошенничестве. Как передал корреспондент РИА Новости из зала суда, мера пресечения будет в силе до 19 апреля.

На тот же срок продлили содержание под стражей бывшему главе "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому. До апреля под домашним арестом останется генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин и экс-бухгалтер организации Нина Масляева.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела Серебренникова, сообщила накануне РИА Новости адвокат Ирина Поверинова, которая представляет интересы фигурантки Софьи Апфельбаум.

Двойной рост ущерба

Ущерб по делу, как рассказала агентству Поверинова, вырос вдвое — с 68 до 133 миллионов рублей.

По мнению следствия, Серебренников, Малобродский и Итин заработали на проекте "Платформа" не менее 43 миллионов рублей, получая при этом повышенную зарплату.

Министерство культуры через суд требует от фигурантов дела полностью возместить ущерб в 133 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Дело Серебренникова

В мае прошлого года в московском театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".

В рамках дела задержали бухгалтера Нину Масляеву, гендиректора студии Юрия Итина и самого Серебренникова отправили под домашний арест. Затем под стражу взяли экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского.

Первоначально им инкриминировали похищение 68 миллионов рублей, выделенных на проект "Платформа". Впоследствии эта сумма возросла до 133 миллионов. Масляева пошла на сделку со следствием и дала показания против других фигурантов.

Кроме того, была задержана директор РАМТ Софья Апфельбаум. По мнению следствия, на должности директора департамента государственной поддержки искусства Минкультуры Апфельбаум участвовала в хищениях при реализации средств, выделенных на проект "Платформа".

Фигуранты дела, которые находятся под стражей, свою вину не признают. Они указывают на то, что могла иметь место халатность, но не хищение.