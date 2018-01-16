Срок домашнего ареста Серебренникову продлен до 19 апреля‍

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Басманный суд Москвы еще на три месяца продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову, который проходит фигурантом по делу о мошенничестве. Как передал корреспондент РИА Новости из зала суда, мера пресечения будет в силе до 19 апреля.
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела Серебренникова, сообщила накануне РИА Новости адвокат Ирина Поверинова, которая представляет интересы фигурантки Софьи Апфельбаум.
Двойной рост ущерба
Ущерб по делу, как рассказала агентству Поверинова, вырос вдвое — с 68 до 133 миллионов рублей.
Министерство культуры через суд требует от фигурантов дела полностью возместить ущерб в 133 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Дело Серебренникова
В мае прошлого года в московском театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".
Первоначально им инкриминировали похищение 68 миллионов рублей, выделенных на проект "Платформа". Впоследствии эта сумма возросла до 133 миллионов. Масляева пошла на сделку со следствием и дала показания против других фигурантов.
Кроме того, была задержана директор РАМТ Софья Апфельбаум. По мнению следствия, на должности директора департамента государственной поддержки искусства Минкультуры Апфельбаум участвовала в хищениях при реализации средств, выделенных на проект "Платформа".
Фигуранты дела, которые находятся под стражей, свою вину не признают. Они указывают на то, что могла иметь место халатность, но не хищение.