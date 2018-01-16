В Пермском крае рассказали о подростке, который устроил поножовщину в школе

УФА, 16 янв — РИА Новости. Подросток, устроивший поножовщину в пермской школе, в течение пяти лет учился по программе индивидуального обучения из-за психических проблем, сообщила журналистам детский омбудсмен Пермского края Светлана Денисова.

В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, в ней пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

"Родители этого ребенка принесли в школу справку из специальной медико-психологической комиссии и добились индивидуального обучения для него. Он пять лет находился на таком обучении. Известно, что родители не справлялись с ним, хотя внешне семья благополучная, в том числе в материальном плане. В апреле прошлого года, когда он еще учился в школе, родители вызывали полицию, когда подросток в состоянии алкогольного опьянения попал в инцидент. Тогда его поставили на внутренний учет. После школы он поступил с техникум, там у него тоже были проблемы", — заявила Денисова журналистам.

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Она отметила, что комиссии по делам несовершеннолетних исполнилось 100 лет, и пришло время пересмотреть алгоритм действий комиссии. Также детский омбудсмен напомнила, что родители несут ответственность за детей до их совершеннолетия.

"Очень часто, когда школа видит, что у ребенка проблемы в обучении, со психикой, то она рекомендует родителям отвести ребенка в комиссию. И родители добровольно решают, вести ребенка туда или нет, а если повели, то приносить справку о его психическом нездоровье или нет. Но при этом родители должны понимать меру своей ответственности. Ни у школы, ни у правоохранителей нет мер воздействия на родителей. Они не могут насильно заставить их проверять психику ребенка", — сказала Денисова.

Она призвала родителей серьезно отнестись к этому вопросу, если школа рекомендует проверить их ребенка. Детский омбудсмен отметила, что в Перми "работает прекрасный центр детской психологии, телефон доверия, куда могут позвонить не только дети, но и родители, если у них возникают проблемы в общении".

"Вам окажут профессиональную психологическую помощь и подскажут алгоритм действий, как быть с ребенком в трудной ситуации. Когда родители пытаются скрыть под внешнем благополучием состояние ребенка, то получаются такие проблемы", — отметила она.