Учительница пермской школы перенесет повторную операцию

ПЕРМЬ, 16 янв — РИА Новости. Учительнице Наталье Шагулиной, которая спасла детей, но сама пострадала при нападении в пермской школе, ночью проведут повторную операцию, сообщил министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев.

"Учительнице, которой также были проведены необходимые вмешательства, ночью потребуется повторная операция. Она на текущий момент в сознании. Состояние ее мы оцениваем как тяжелое, но удалось перевести ее с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание", — сказал Матвеев на внеочередном заседании правительства Пермского края.

В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые подростки задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.