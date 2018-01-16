Суд в Москве продлил домашний арест Серебренникову

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил еще на три месяца домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в мошенничестве по делу "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Мера пресечения будет действовать до 19 апреля.

Кроме того, до этой же даты срок содержания под стражей продлили экс-главе "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому, а также домашний арест гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину и бывшему бухгалтеру организации Нине Масляевой.

По версии следствия Серебренников, Малобродский и Итин заработали на проекте "Платформа" 43 миллиона рублей.

Накануне стало известно, что СК завершил расследование уголовного дела "Седьмой студии". По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, вменяемая Серебренникову статья в окончательной редакции не изменилась, речь идет об организации хищения. При этом заявленный ущерб вырос вдвое — с 68 до 133 миллионов рублей.

Режиссеру грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в миллион рублей или более.

Серебренникова и других фигурантов дела обвиняют в хищении государственных средств, выделенных на проект "Платформа". По данным следствия, Минкульт перечислил "Седьмой студии", основанной Серебренниковым, несколько десятков миллионов рублей на спектакли и гастроли, которые те похитили с помощью фиктивных документов — в частности, об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".

Вину признала только Масляева. Она заключила сделку со следствием и дала показания против других фигурантов.