Участников поножовщины в пермской школе обезоружил охранник

УФА, 16 янв — РИА Новости. Подростков, которые устроили драку с поножовщиной в пермской школе, обезоружил охранник. Об этом рассказали в частной организации "Аякс-безопасность", которая занимается охраной учебного заведения.

Сотрудники компании приехали в школу в течение пяти минут после того, как была нажата тревожная кнопка. Один из них увидел в кабинете двух дерущихся подростков. "Мальчики были в крови. Охранник выбил нож из рук одного из них и растащил подростков друг от друга в разные стороны", — говорится в сообщении предприятия.

Когда мужчина убедился, что они не представляют угрозы, он открыл в помещении окна, поскольку там было задымление. Через минуту на место прибыли бойцы Росгвардии и задержали подростков.

Отмечается, что сотрудники "Аякс-безопасность" действовали согласно должностной инструкции. Эта компания обеспечивает безопасность школы № 127 с 2011 года. Женщина-охранник, которая нажала на тревожную кнопку, работает в этом учреждении около трех лет. За все время сотрудничества со школой претензий к качеству охранных услуг не было, заверили в организации.

Как подростки вошли в школу

В компании также рассказали, каким образом подросток, не имеющий пропуска, смог попасть в учебное заведение.

"Один из мальчиков прошел через турникет, приложив свой магнитный пропуск, у другого пропуска не было, поэтому охранник записала его данные в журнал, который в таких случаях передается учителю", — поясняет охранное предприятие.

Подростки были обычно одеты, вели себя нормально, агрессию не проявляли.

Драка произошла на втором этаже спустя несколько минут после того, как молодые люди оказались внутри.

Что произошло

По версии следствия, в понедельник в школе произошла драка между бывшим и нынешним учениками, в ход пошли ножи. Их пытались разнять преподаватель и школьники из четвертого класса. В итоге пострадали 15 человек.

При этом некоторые очевидцы утверждают, что подростки целенаправленно набросились на учеников и педагога.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Подозреваемых задержали. По предварительным данным, один из них состоял на учете в психоневрологическом диспансере.