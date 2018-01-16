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Происшествия

Участников поножовщины в пермской школе обезоружил охранник

Сюжет:
Поножовщина в пермской школе (90)
17:3816.01.2018
(обновлено: 19:11 16.01.2018)
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© РИА Новости / Игорь КатаевПерейти в фотобанкСотрудники полиции у школы № 127 в Перми. 15 января 2018Сотрудники полиции у школы № 127 в Перми. 15 января 2018
© РИА Новости / Игорь Катаев
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УФА, 16 янв — РИА Новости. Подростков, которые устроили драку с поножовщиной в пермской школе, обезоружил охранник. Об этом рассказали в частной организации "Аякс-безопасность", которая занимается охраной учебного заведения. 

Пьяным его не видел - сосед о подростке, устроившем резню в пермской школе
© Ruptly
"Пьяным его не видел": сосед — о подростке, устроившем резню в пермской школе
Сотрудники компании приехали в школу в течение пяти минут после того, как была нажата тревожная кнопка. Один из них увидел в кабинете двух дерущихся подростков. "Мальчики были в крови. Охранник выбил нож из рук одного из них и растащил подростков друг от друга в разные стороны", — говорится в сообщении предприятия.

Когда мужчина убедился, что они не представляют угрозы, он открыл в помещении окна, поскольку там было задымление. Через минуту на место прибыли бойцы Росгвардии и задержали подростков.

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© Ruptly
Очевидцы поножовщины в пермской школе рассказали о произошедшем

Отмечается, что сотрудники "Аякс-безопасность" действовали согласно должностной инструкции. Эта компания обеспечивает безопасность школы № 127 с 2011 года. Женщина-охранник, которая нажала на тревожную кнопку, работает в этом учреждении около трех лет. За все время сотрудничества со школой претензий к качеству охранных услуг не было, заверили в организации. 

Как подростки вошли в школу

Автомобиль скорой помощи у школы № 127 в Перми. 15 января 2018
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Пермские власти помогут семьям пострадавших в драке в школе
В компании также рассказали, каким образом подросток, не имеющий пропуска, смог попасть в учебное заведение. 

"Один из мальчиков прошел через турникет, приложив свой магнитный пропуск, у другого пропуска не было, поэтому охранник записала его данные в журнал, который в таких случаях передается учителю", — поясняет охранное предприятие.

Подростки были обычно одеты, вели себя нормально, агрессию не проявляли.

Драка произошла на втором этаже спустя несколько минут после того, как молодые люди оказались внутри.  

Что произошло

Автомобиль скорой помощи у школы № 127 в Перми. 15 января 2018
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Раненная во время резни в пермской школе учительница пришла в сознание
По версии следствия, в понедельник в школе произошла драка между бывшим и нынешним учениками, в ход пошли ножи. Их пытались разнять преподаватель и школьники из четвертого класса. В итоге пострадали 15 человек.

При этом некоторые очевидцы утверждают, что подростки целенаправленно набросились на учеников и педагога.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Подозреваемых задержали. По предварительным данным, один из них состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Ситуация у школы № 127 в Перми
© РИА Новости / Игорь КатаевПерейти в фотобанкВ понедельник утром в пермской школе № 127 двое подростков устроили драку на ножах.Вход на территорию школы № 127 в Перми. 15 января 2018
© РИА Новости / Игорь Катаев
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В понедельник утром в пермской школе № 127 двое подростков устроили драку на ножах.
© РИА Новости / Игорь КатаевПерейти в фотобанкПодростки сначала подрались между собой, а потом накинулись с ножами на других учеников школы.Автомобиль скорой помощи у школы № 127 в Перми. 15 января 2018
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Подростки сначала подрались между собой, а потом накинулись с ножами на других учеников школы.
© Фото : Игорь КатаевПерейти в фотобанкВ результате ранения получили 15 человек, 12 из них госпитализированы. Одна учительница и двое школьников находятся в тяжелом состоянии.Пожарный автомобиль первой помощи у школы № 127 в Перми. 15 января 2018
© Фото : Игорь Катаев
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В результате ранения получили 15 человек, 12 из них госпитализированы. Одна учительница и двое школьников находятся в тяжелом состоянии.
© РИА Новости / Игорь КатаевПерейти в фотобанкОдин из зачинщиков драки — бывший ученик школы № 127, ранее он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Подросток смог пройти в здание, записавшись в журнале посетителей.В холле школы № 127 в Перми. 15 января 2018
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Один из зачинщиков драки — бывший ученик школы № 127, ранее он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Подросток смог пройти в здание, записавшись в журнале посетителей.
© РИА Новости / Игорь КатаевПерейти в фотобанкПосле инцидента было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.Автомобиль следственного комитета у школы № 127 в Перми. 15 января 2018
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
После инцидента было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
© РИА Новости / Игорь КатаевПерейти в фотобанкОдин из зачинщиков поножовщины госпитализирован, второй находится на допросе в отделении полиции.Сотрудники полиции у школы № 127 в Перми. 15 января 2018
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
Один из зачинщиков поножовщины госпитализирован, второй находится на допросе в отделении полиции.
© РИА Новости / Игорь КатаевПерейти в фотобанкГубернатор Пермского края Максим Решетников во время заседания оперативного штаба, созданного после поножовщины в школе, поручил ужесточить требования к охранным предприятиям, обеспечивающим безопасность образовательных учреждений.Автомобиль полиции у школы № 127 в Перми. 15 января 2018
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
Губернатор Пермского края Максим Решетников во время заседания оперативного штаба, созданного после поножовщины в школе, поручил ужесточить требования к охранным предприятиям, обеспечивающим безопасность образовательных учреждений.
© РИА Новости / Игорь КатаевПерейти в фотобанкПри министерстве здравоохранения Пермского края открыта телефонная линия, позвонив на которую, можно получить полную информацию о состоянии пострадавших во время драки в школе.Автомобиль скорой помощи у школы № 127 в Перми. 15 января 2018
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
При министерстве здравоохранения Пермского края открыта телефонная линия, позвонив на которую, можно получить полную информацию о состоянии пострадавших во время драки в школе.
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Происшествия
Комментарии
14 пользователей оставили 23 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
beria
Странно что только РИА озвучивает версию, что подростки подрались между собой, а остальные пострадавшие (в том числе и учительница) пытались их разнять! Хотя показания очевидцев говорят о другом - о целенаправленной резне школяров и их учительницы и последующей попыткой суицида. Зачем так делает РИА?
17:55
16.01.2018
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wall
Мутная какая то история, что то не договаривают?
17:44
16.01.2018
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