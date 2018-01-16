В Якутии уволили врача, избившего пациентку

ХАБАРОВСК, 16 янв – РИА Новости. Минздрав Якутии начал проверку после появления в сети видео, на котором врач избивает пациентку, медик уволен, сообщает ведомство во вторник.

На опубликованном в социальных сетях видео видно, что врач в повышенном тоне разговаривает с пациенткой, бьет ее по руке, а потом набрасывается на нее. Их пытаются разнять другие медработники. Из видео не ясно, из-за чего возник конфликт.

"Министерством здравоохранения республики Саха (Якутия) проводится служебная проверка по факту применения силы в отношении пациента врачом Золотинской участковой больницы, относящейся к ГБУ РС(Я) "Нерюнгринская центральная районная больница". Данный случай мы характеризуем как вопиющий. Врач, применивший силу в отношении пациента, уволен", — говорится в сообщении.

Отмечается, что министерством принимаются организационные выводы по соответствию занимаемой должности главным врачом ГБУ РС(Я) "Нерюнгринская центральная районная больница".