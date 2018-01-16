Суд в Татарстане отложил рассмотрение дела о банкротстве "ВИМ-Авиа"

КАЗАНЬ, 16 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Татарстана во вторник отложил до 7 февраля рассмотрение дела о банкротстве авиакомпании "ВИМ-Авиа" по заявлению ульяновского АО "Спектр-Авиа", передает корреспондент РИА Новости.
"В связи с нахождением материалов дела в суде апелляционной инстанции суд считает необходимым по собственной инициативе отложить судебное заседание до возвращения материалов дела в суд первой инстанции, в связи с чем откладывается судебное разбирательство на 7 февраля", — сказал судья.
Об отложении рассмотрения ходатайствовал представитель "ВИМ-Авиа", отметивший, что должник до сих пор не смог ознакомиться с материалами дела, так как они находились в суде апелляционной инстанции. Кроме того, по словам представителя ответчика, у суда на данный момент отсутствует информация об имуществе должника.
Представитель истца передал суду свидетельство о праве собственности ответчика на пять воздушных судов. Суд приобщил их к материалам дела.
В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашида Мурсекаева и бывшего финансового директора авиакомпании "ВИМ-Авиа" Алевтину Калашникову. Мурсекаев и Калашникова ранее покинули Россию и были объявлены в международный розыск.