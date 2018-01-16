Суд в Татарстане отложил рассмотрение дела о банкротстве "ВИМ-Авиа"

КАЗАНЬ, 16 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Татарстана во вторник отложил до 7 февраля рассмотрение дела о банкротстве авиакомпании "ВИМ-Авиа" по заявлению ульяновского АО "Спектр-Авиа", передает корреспондент РИА Новости.

"В связи с нахождением материалов дела в суде апелляционной инстанции суд считает необходимым по собственной инициативе отложить судебное заседание до возвращения материалов дела в суд первой инстанции, в связи с чем откладывается судебное разбирательство на 7 февраля", — сказал судья.

Об отложении рассмотрения ходатайствовал представитель "ВИМ-Авиа", отметивший, что должник до сих пор не смог ознакомиться с материалами дела, так как они находились в суде апелляционной инстанции. Кроме того, по словам представителя ответчика, у суда на данный момент отсутствует информация об имуществе должника.

Представитель истца передал суду свидетельство о праве собственности ответчика на пять воздушных судов. Суд приобщил их к материалам дела.

В сентябре 2017 года более 2 тысяч россиян не смогли вовремя вернуться в Россию из отпусков в связи с массовой задержкой и отменой рейсов "ВИМ-Авиа", причиной которых стали аресты самолетов авиакомпании за долги, усугубившие тяжелое финансовое положение авиакомпании. В октябре "ВИМ-Авиа" прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составила около 10 миллиардов рублей, а сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен.

В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашида Мурсекаева и бывшего финансового директора авиакомпании "ВИМ-Авиа" Алевтину Калашникову. Мурсекаев и Калашникова ранее покинули Россию и были объявлены в международный розыск.