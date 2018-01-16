Минобороны подало иск к Центру судостроения "Звездочка"

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России о взыскании с северодвинского АО "Центр судостроения "Звездочка" более 3,7 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в арбитраж 11 января, к производству он пока не принят, основания исковых требований на данный момент не известны.

Центр судоремонта "Звездочка" входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация". Компания занимается ремонтом, модернизацией, переоборудованием и утилизацией кораблей, судов и иной морской техники любого класса и назначения, в том числе и с ядерными силовыми установками.