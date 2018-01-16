Адвокат Серебренникова признал обналичивание 133 миллионов рублей

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Адвокат режиссера Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов заявил, что бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева обналичила 133 миллиона рублей на проект "Платформа", но их потратили на дело, а не украли.

"Масляева обналичила 133 миллиона рублей, но возвращала их в кассу студии. Деньги были потрачены на проект "Платформа", — сказал Харитонов на заседании суда, который решает вопрос о продлении ареста режиссера.

Следствие обвиняет Серебренникова в организации хищения этих денег. Сам режиссер все обвинения отвергает.

Масляева — единственная фигурантка дела, признавшая вину и пошедшая на сделку со следствием. Другие обвиняемые по делу полагают, что она пытается их оговорить, и виновными себя не считают.