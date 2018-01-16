Воспитанницы социального центра в Орле избили сверстницу

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Воспитанницы центра для трудных подростков в Орле избили 12-летнюю девочку и заставили ее извиняться перед ними на коленях; девочке потребовалась психологическая помощь, а правонарушительницы помещены в центр временной изоляции при УМВД, сообщила РИА Новости и.о. главы регионального департамента соцзащиты населения, опеки и попечительства Ирина Гаврилина.
Руководство социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Орла в беседе с корреспондентом РИА Новости сначала отрицало, что инцидент произошел на их территории. Однако впоследствии власти подтвердили этот факт.
"Это произошло в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних города Орла в конце прошлой недели. Воспитатели увидели следы побоев у девочки, сообщили немедленно директору реабилитационного центра и в подразделение по делам несовершеннолетних при УМВД. И немедленно приняли все необходимые меры", — рассказала Гаврилина.
Пострадавшей девочке 12 лет. Помощь медиков ей не понадобилась. "Но, поскольку у нее психотравма, ее поместили в кризисный центр помощи женщинам и детям, где с ней работают психологи", — подчеркнула Гаврилина.