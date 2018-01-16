Воспитанницы социального центра в Орле избили сверстницу

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Воспитанницы центра для трудных подростков в Орле избили 12-летнюю девочку и заставили ее извиняться перед ними на коленях; девочке потребовалась психологическая помощь, а правонарушительницы помещены в центр временной изоляции при УМВД, сообщила РИА Новости и.о. главы регионального департамента соцзащиты населения, опеки и попечительства Ирина Гаврилина.

В одном из каналов в мессенджере Telegram появилось видео, на котором несколько девочек заставляют свою сверстницу встать на колени и извиняться перед ними за какой-то проступок. Девочка в слезах выполняет требуемое, но ее начинают бить. В комментарии к видео сказано, что это запись из социального центра для подростков в Орле.

Руководство социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Орла в беседе с корреспондентом РИА Новости сначала отрицало, что инцидент произошел на их территории. Однако впоследствии власти подтвердили этот факт.

"Это произошло в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних города Орла в конце прошлой недели. Воспитатели увидели следы побоев у девочки, сообщили немедленно директору реабилитационного центра и в подразделение по делам несовершеннолетних при УМВД. И немедленно приняли все необходимые меры", — рассказала Гаврилина.

По ее словам, девочек, которые избили другую воспитанницу, трое – им 13,14 и 15 лет. "Их удалили из центра и по решению суда поместили в центр временной изоляции для несовершеннолетних при УМВД по Орловской области, на срок до 30 суток", — уточнила собеседница агентства.

Пострадавшей девочке 12 лет. Помощь медиков ей не понадобилась. "Но, поскольку у нее психотравма, ее поместили в кризисный центр помощи женщинам и детям, где с ней работают психологи", — подчеркнула Гаврилина.