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Происшествия

Алексеева заявила о включении Изместьева в список на помилование

13:1516.01.2018
(обновлено: 13:18 16.01.2018)
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЭкс-сенатор от Башкирии Изместьев. Архивное фотоЭкс-сенатор от Башкирии Изместьев. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Глава Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила Алексеева заявила, что осужденный пожизненно экс-сенатор Игорь Изместьев включен в список на помилование, который может быть подписан президентом в конце января.

Рассмотрение ходатайства следствия об аресте экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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В Челябинске опротестовали освобождение участника банды Изместьева
Ранее Алексеева сообщила РИА Новости, что московская комиссия по вопросам помилования дала положительное заключение на прошение Изместьева, однако правозащитница высказала опасение, что его могут не включить в рекомендуемый список к помилованию за 2017 год.

"Мне позвонил 30 декабря заместитель Кириенко Сергей Геннадьевич Новиков и сказал, что Изместьев есть в списке, но список будет подписан в конце января", — сообщила Алексеева РИА Новости во вторник.

Мосгорсуд в конце декабря 2010 года приговорил Изместьева к пожизненному заключению по ряду уголовных статьей.

Оглашение приговора по уголовному делу в отношении экс-сенатора от Башкирии И.Изместьева. Архивное фото
© РИА Новости
"Нужно время": в Кремле рассказали о возможности помиловать Изместьева
Летом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, приехавшим лично поздравить Алексееву с юбилеем, правозащитница попросила главу государства помиловать Изместьева. Президент, по ее словам, согласился. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что помилование возможно, но на это потребуется время.

В начале сентября Алексеева рассказала, что направила в администрацию президента РФ прошение о помиловании Изместьева, его адвокаты также собирались официально подать ходатайство для рассмотрения региональной комиссией по помилованиям. Позже она сообщала, что прошение прошло через ФСИН и должно поступить в столичную комиссию по помилованию, поскольку экс-сенатор находится в Москве.

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Происшествия
Комментарии
8 пользователей оставили 13 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Владимир Ф. Быченков
Я бы предложил включить Л. Алексееву в список на высылку из страны.
13:38
16.01.2018
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Vasily Krysin
это пипец! можно совершить все что угодно, но если за тебя хорошо попросят то тебе ничего не будет.
вывод = можно все, главное найти хороших просильцев.
и о каком верховенстве закона теперь вообще может идти речь ??
13:20
16.01.2018
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