МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Глава Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила Алексеева заявила, что осужденный пожизненно экс-сенатор Игорь Изместьев включен в список на помилование, который может быть подписан президентом в конце января.

Ранее Алексеева сообщила РИА Новости, что московская комиссия по вопросам помилования дала положительное заключение на прошение Изместьева, однако правозащитница высказала опасение, что его могут не включить в рекомендуемый список к помилованию за 2017 год.

"Мне позвонил 30 декабря заместитель Кириенко Сергей Геннадьевич Новиков и сказал, что Изместьев есть в списке, но список будет подписан в конце января", — сообщила Алексеева РИА Новости во вторник.

Мосгорсуд в конце декабря 2010 года приговорил Изместьева к пожизненному заключению по ряду уголовных статьей.

Летом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, приехавшим лично поздравить Алексееву с юбилеем, правозащитница попросила главу государства помиловать Изместьева. Президент, по ее словам, согласился. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что помилование возможно, но на это потребуется время.

В начале сентября Алексеева рассказала, что направила в администрацию президента РФ прошение о помиловании Изместьева, его адвокаты также собирались официально подать ходатайство для рассмотрения региональной комиссией по помилованиям. Позже она сообщала, что прошение прошло через ФСИН и должно поступить в столичную комиссию по помилованию, поскольку экс-сенатор находится в Москве.