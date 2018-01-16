МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Глава Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила Алексеева заявила, что осужденный пожизненно экс-сенатор Игорь Изместьев включен в список на помилование, который может быть подписан президентом в конце января.
"Мне позвонил 30 декабря заместитель Кириенко Сергей Геннадьевич Новиков и сказал, что Изместьев есть в списке, но список будет подписан в конце января", — сообщила Алексеева РИА Новости во вторник.
Мосгорсуд в конце декабря 2010 года приговорил Изместьева к пожизненному заключению по ряду уголовных статьей.
В начале сентября Алексеева рассказала, что направила в администрацию президента РФ прошение о помиловании Изместьева, его адвокаты также собирались официально подать ходатайство для рассмотрения региональной комиссией по помилованиям. Позже она сообщала, что прошение прошло через ФСИН и должно поступить в столичную комиссию по помилованию, поскольку экс-сенатор находится в Москве.