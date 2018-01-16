В Москве женщина спугнула разбойника, вооруженного ножкой от стола

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Женщина криком спугнула разбойника в подъезде, который угрожал ей деревянной ножкой от стола и требовал вынести из квартиры ценности; как только женщина начала звать на помощь, он скрылся, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Инцидент произошел днем в понедельник на юго-западе Москвы в подъезде дома на проспекте Вернадского.

"Неизвестный, находясь на пятом этаже подъезда, распылил из баллончика жидкость в лицо женщине и, угрожая ей деревянной ножкой от стола, потребовал передать ему ценное имущество, находящееся в ее квартире. Однако в связи с тем что потерпевшая стала кричать о помощи, он, ничего не взяв, скрылся", — сказал собеседник агентства.

Примерно через час на Ломоносовском проспекте полицейские задержали 25-летнего безработного жителя Подмосковья. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о разбое.