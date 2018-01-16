На Кубани женщина умерла из-за салфетки, оставленной в ней после операции

СОЧИ, 16 янв — РИА Новости. Врачи краснодарской больницы во время операции оставили марлевую салфетку в теле пациентки, из-за чего она скончалась. Об этом сообщило краевой главк Следственного комитета.

По версии следствия, 56-летнюю женщину доставили в Краснодарскую городскую клиническую больницу 10 февраля прошлого года. Ей сделали операцию и 2 марта выписали.

Женщина вернулась в Хабаровский край, где проживала, и два с половиной месяца спустя скончалась. Патологоанатомическое исследование показало, что причиной смерти стала марлевая салфетка, забытая краснодарскими врачами в верхних отделах желудочно-кишечного тракта пациентки.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Назначена судебно-медицинская экспертиза.