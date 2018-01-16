МВД Чечни опровергло данные о пытках задержанных

ГРОЗНЫЙ, 16 янв – РИА Новости. МВД по Чечне опровергло появившиеся в СМИ сообщения о неправомерных действиях сотрудников полиции в отношении жителей Чечни, которых якобы вынуждают признаваться в причастности к незаконному обороту наркотических веществ, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Во вторник российский сайт Republic опубликовал расследование, в котором говорится, что "в рамках антинаркотической кампании, запущенной в Чечне, сотрудники правоохранительных органов пытками заставляют задержанных признаваться в употреблении запрещенных веществ (как правило, марихуаны)". В частности, в материале говорится о братьях Межидовых — Магомед-Али и Магомед-Сиддике, в отношении которых, по данным МВД республики, возбуждены уголовные дела, связанные с незаконным оборотом и сбытом наркотиков.

"Распространенная одним из изданий информация о якобы неправомерных действиях сотрудников полиции в отношении братьев Межидовых не соответствует действительности и является не более как очередной попыткой очернить в глазах общественности сотрудников органов внутренних дел Чеченской республики", — говорится в официальном сообщении чеченского МВД.

В нем подчеркивается, что доследственная проверка, проведенная по жалобе Межидовых следственным управлением СК РФ по Чечне в отношении сотрудников полиции, не выявила состава преступления в действиях силовиков.

"Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события состава преступления", — отмечается в сообщении.

Ведомство так же сообщило, что следователи Шалинского райотдела полиции "завершили предварительное производство по уголовным делам, возбуждённым в отношении Межидовых по ст. 228 Уголовного кодекса РФ по фактам незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотических средств".

"Они направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд", — говорится в сообщении пресс-службы МВД по Чечне.