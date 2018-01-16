Источник: в Каспийске установили личность стрелявшего в полицейских мужчины

МАХАЧКАЛА, 16 янв — РИА Новости. Правоохранители установили личность мужчины, который на требование полицейских предъявить документы открыл по ним стрельбу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

В понедельник на улице Виноградная в Каспийске на требование предъявить документы мужчина из огнестрельного оружия произвел выстрелы в сторону полицейских. Ответным огнем нападавший был нейтрализован.

"Предварительно установлено, что ликвидированный являлся жителем Каспийска Алексеем Амаевым 1972 года рождения. В данный период устанавливается его причастность к другим преступлениям", — рассказал собеседник агентства.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. "Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконному обороту оружия и незаконному изготовлению оружия", — рассказал РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК по республике Расул Темирбеков.