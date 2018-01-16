ПЕРМЬ, 16 янв – РИА Новости. Учительница, пострадавшая в драке с поножовщиной в пермской школе №127, во время конфликта подростков приняла весь удар на себя, сообщила РИА Новости заместитель главы городской администрации Людмила Гаджиева.

Ранее сообщалось, что учительница пришла в сознание, но пока не может разговаривать.

"Учительницу зовут Наталья Васильевна Шагулина, у нее очень большой педагогический стаж – 25 лет, может даже более. В этой школе работает очень давно и зарекомендовала себя только с самой положительной стороны. Очень любит детей, ее очень любят родители, то есть у них полный контакт идет в классе. Слава богу, что у нас есть такие достойные учителя, которые даже в экстренной ситуации ведут себя очень правильно", — сказала Гаджиева.

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"Если говорить о том, что произошло вчера, учительница находилась в классе, и когда эти два подростка ворвались в класс, она приняла весь удар на себя. Она не ушла из класса, а сделала все, чтобы обеспечить максимальную безопасность детей, поэтому и получилось, что у нее больше всех ножевых ранений. Мы считаем, что это мужественный геройский поступок", — отметила Гаджиева.

Она добавила, что у Шагулиной есть семья, двое детей, причем дочь учится в шестом классе в этой же школе.

Драка с поножовщиной произошла в понедельник в пермской школе, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.