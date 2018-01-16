В Иркутской области при переправе через реку утонул трактор

Вид на жилую застройку на левом берегу реки Ангара в городе Иркутск. архивное фото

Вид на жилую застройку на левом берегу реки Ангара в городе Иркутск. архивное фото

ИРКУТСК, 16 янв – РИА Новости. Второй за сутки трактор ушел под лед при переправе через реку на севере Иркутской области, погиб тракторист, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС региона Андрей Шутов.

Ранее сообщалось, что вечером в понедельник в Киренском районе под лед ушел трактор ДТ-75 при попытке поднять со дна реки Лена провалившуюся 11 января технику – бензовоз и автокран.

Второй случай произошел утром во вторник на реке Ичера в том же районе. "Под лед ушел трактор, принадлежащий местному фермерскому хозяйству", — рассказал Шутов.

По данным СУСК РФ по Иркутской области, 31-летний водитель трактора, провалившего под лед на Ичере, направлялся через реку за древесиной. Он не смог выбраться из машины и утонул. Идет доследственная проверка.