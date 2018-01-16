Главу наукограда Циолковский оставили под стражей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 янв — РИА Новости. Подозреваемый в коррупции глава администрации наукограда Циолковский (рядом со строящимся космодромом Восточный) Николай Кохно еще месяц проведет под стражей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.
"Суд удовлетворил ходатайство СК о продлении срока содержания под стражей главы администрации ЗАТО Циолковский, постановил продлить срок содержания под стражей обвиняемого Кохно на 1 месяц, а всего до трех месяцев, то есть до 16 февраля 2018 года", — сообщает во вторник Благовещенский городской суд, уточняя, что Кохно и его защитники просили изменить меру пресечения на домашний арест.
Следователи ходатайствовали о продлении срока содержания под стражей в связи с тем, что "окончить предварительное расследование по данному уголовному делу не представляется возможным", а подозреваемый может скрыться.
Кохно грозит до 15 лет лишения свободы.