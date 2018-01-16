Главу наукограда Циолковский оставили под стражей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 янв — РИА Новости. Подозреваемый в коррупции глава администрации наукограда Циолковский (рядом со строящимся космодромом Восточный) Николай Кохно еще месяц проведет под стражей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

В ноябре СУСК РФ по Амурской области сообщил, что Кохно задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере, в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ — получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное в крупном размере. По информации регионального СУСК, преступление было выявлено во время проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области оперативно-розыскных мероприятий, Кохно был заключен под стражу на 2 месяца.

"Суд удовлетворил ходатайство СК о продлении срока содержания под стражей главы администрации ЗАТО Циолковский, постановил продлить срок содержания под стражей обвиняемого Кохно на 1 месяц, а всего до трех месяцев, то есть до 16 февраля 2018 года", — сообщает во вторник Благовещенский городской суд, уточняя, что Кохно и его защитники просили изменить меру пресечения на домашний арест.

Следователи ходатайствовали о продлении срока содержания под стражей в связи с тем, что "окончить предварительное расследование по данному уголовному делу не представляется возможным", а подозреваемый может скрыться.

Кохно грозит до 15 лет лишения свободы.