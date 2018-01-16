ВЛАДИВОСТОК, 16 янв — РИА Новости. Верховный суд РФ смягчил приговоры ряду экс-чиновников и коммерсантов в Приморье, осужденных за незаконное отчуждении и продажу государственной недвижимости на сумму свыше 550 миллионов рублей, сообщает краевая прокуратура.

Уголовное дело в отношении ряда чиновников и коммерсантов Приморья рассматривалось в суде с 2011 года. По делу проходили бывший руководитель Территориального управления министерства имущественных отношений по Приморскому краю Игорь Мещеряков, бывший председатель комитета по управлению государственным имуществом края Владимир Книжник и другие — всего 13 человек.

По данным следствия, Мещеряков совместно с бывшим депутатом краевого Законодательного собрания Юрием Степанченко (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство) с 2003 по 2007 годы мошеннически приобретали права собственности на здания во Владивостоке, которые находились в федеральной и краевой собственности. В декабре 2016 года фигурантов осудили на разные сроки лишения свободы. Мещеряков получил 12 лет колонии строгого режима, Книжник — 11 лет.

"С учетом изменений, внесенных Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РФ… Мещеряков считается осужденным к 11 годам лишения свободы, Книжник – к 10 годам лишения свободы, Смолин (Андрей, экс-директор КГУП "Госнедвижимость" — ред.) – к 7 годам лишения свободы, (экс-директор филиала ФГУП "Федеральная логистика" — ред.) Феликс Круч – к 6 годам лишения свободы. Для отбытия наказания им определена исправительная колония строгого режима", — сообщает прокуратура.

Кроме этого, им назначен штраф в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей. Суд также лишил их права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на конкретные сроки.

Назначенное коммерсантке Ларисе Милютиной наказание в виде 6 лет лишения свободы суд второй инстанции постановил считать условным. Остальные фигуранты, осужденные судом первой инстанции к условной мере наказания, кроме одного, освобождены от назначенного наказания за истечением срока давности уголовного преследования, что считается нереабилитирующим основанием.