МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. ФСБ прекратила уголовное преследование замглавы управления собственной безопасности Следственного комитета России полковника Александра Ламонова по делу о получении взятки от Захария Калашова, известного как "вор в законе" Шакро Молодой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"В отношении Ламонова прекращено дело о взятке от Шакро, возбужденное летом 2016 года. За ним признано право на реабилитацию", — сказал собеседник агентства.

В рамках дела о взятке от Шакро под стражу были помещены полковник Ламонов, а также его начальник Михаил Максименко и бывший первый замглавы ГСУСК Москвы генерал Денис Никандров.

Адвокат Ламонова Ольга Лукманова в беседе с РИА Новости не подтвердила и не опровергла информацию о прекращении уголовного преследования ее клиента, сославшись на подписку о неразглашении.

При этом Ламонов продолжает находиться под стражей, поскольку в отношении него и других фигурантов продолжает расследоваться дело о взятке за облегчение обвинения криминальному авторитету Андрею Кочуйкову (известному также как Итальянец) и освобождение его из СИЗО.

Дело в отношении Максименко выделено в отдельное производство, в понедельник прошли предварительные слушания.