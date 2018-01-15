Голодец пообещала усилить безопасность в школах после драки в Перми

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российские школы после ЧП в Перми ожидает усиление мер безопасности, на сегодняшний день первостепенной задачей является проведение тщательного расследования инцидента, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

"Будет полный разбор этого случая, и здесь мы попросим и гражданское сообщество, потому что с таким вопиющим инцидентом мы не сталкивались ни разу. Нужна серьезная работа, такого не должно повториться на российском пространстве", — сказала она.

По ее словам, результаты расследования должны обозначить уязвимости системы безопасности образовательных учреждений, что позволит устранить их в будущем.

Росгвардия, в свою очередь, намерена провести проверку частных охранных предприятий, которые оказывают на договорной основе услуги по охране школ.

Кроме того, структура определит наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией людей, а также уровень подготовленности охранников к действиям в экстренных ситуациях.

Поножовщина в школе

В школе № 127 в 10:19 по местному времени (08:19 мск) подрались два подростка, они пустили в ход ножи. Выяснять отношения юноши решили в кабинете, где проходил урок четвертого класса. Педагог и ученики попытались разнять старшеклассников, но в результате сами получили ранения.

В поножовщине пострадали пятнадцать человек. В экстренных службах города рассказали, что трое из них — педагог и двое школьников — находятся в тяжелом состоянии.

У остальных пострадавших зафиксировали "незначительные поверхностные травмы", их направили в краевую детскую больницу.

Кто устроил резню

Также врачи сообщили, что во время нападения некоторые раненые учащиеся смогли убежать в торговый центр неподалеку, им оказали медпомощь на месте. Всего же из школы эвакуировали почти 750 человек, среди которых почти 700 – дети.

По информации следствия, в драке участвовали бывший и нынешний ученики школы № 127. Один из зачинщиков поножовщины состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, в отношении него "было много вопросов", сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова.

"Я попросила пригласить педагогов, которые вели этих детей. Подавали ли они сигналы, сообщали ли о том, что в поведении их воспитанников, их учеников наблюдаются нарушения, какова была реакция родителей на это", — сказала Кузнецова.

По ее словам, один из парней "давно уже кричал, что ему нужна помощь специалистов, психологов и не только". Омбудсмен сказала, что теперь необходимо изучить как личности участников драки, так и то, что могло их привести к совершению преступления, "поднять руку на мальчишек-десятилеток, совершенно беззащитных".

На странице в социальной сети одного из зачинщиков драки много видеозаписей, посвященных нападению на американскую школу "Колумбайн". Инцидент произошел 20 апреля 1999 года. Два ученика старших классов Эрик Харис и Дилан Клиболд устроили в школе перестрелку, после чего покончили с собой. В результате 13 человек погибли, еще 24 получили ранения.

Реакция властей

Причины и мотивы преступления в Перми предстоит установить следствию. Уголовное дело передали в производство Главного следственного управления СКР.

Вскоре после происшествия в Перми сформировали оперативный штаб, который возглавил губернатор края Максим Решетников. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в город своего старшего помощника.

За ситуацией в школе и других учебных заведениях Перми следит министр образования и науки Ольга Васильева, которая собирается разобраться в причинах инцидента на месте.

В Кремле призвали воздержаться от "любительских" комментариев по поводу ЧП и дождаться результатов расследования. "Учитывая, что это такая внутренняя, скажем так, поножовщина между учениками школы, давайте это внутреннее расследование проведут, это же не нападение на школу извне", — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента также пообещал, что Росгвардия и МВД разберутся, должным ли образом обеспечивалась безопасность в учебном заведении.