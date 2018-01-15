Голодец пообещала усилить безопасность в школах после драки в Перми

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российские школы после ЧП в Перми ожидает усиление мер безопасности, на сегодняшний день первостепенной задачей является проведение тщательного расследования инцидента, заявила вице-премьер Ольга Голодец.
"Будет полный разбор этого случая, и здесь мы попросим и гражданское сообщество, потому что с таким вопиющим инцидентом мы не сталкивались ни разу. Нужна серьезная работа, такого не должно повториться на российском пространстве", — сказала она.
Росгвардия, в свою очередь, намерена провести проверку частных охранных предприятий, которые оказывают на договорной основе услуги по охране школ.
Кроме того, структура определит наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией людей, а также уровень подготовленности охранников к действиям в экстренных ситуациях.
Поножовщина в школе
В поножовщине пострадали пятнадцать человек. В экстренных службах города рассказали, что трое из них — педагог и двое школьников — находятся в тяжелом состоянии.
У остальных пострадавших зафиксировали "незначительные поверхностные травмы", их направили в краевую детскую больницу.
Кто устроил резню
По информации следствия, в драке участвовали бывший и нынешний ученики школы № 127. Один из зачинщиков поножовщины состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, в отношении него "было много вопросов", сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова.
"Я попросила пригласить педагогов, которые вели этих детей. Подавали ли они сигналы, сообщали ли о том, что в поведении их воспитанников, их учеников наблюдаются нарушения, какова была реакция родителей на это", — сказала Кузнецова.
На странице в социальной сети одного из зачинщиков драки много видеозаписей, посвященных нападению на американскую школу "Колумбайн". Инцидент произошел 20 апреля 1999 года. Два ученика старших классов Эрик Харис и Дилан Клиболд устроили в школе перестрелку, после чего покончили с собой. В результате 13 человек погибли, еще 24 получили ранения.
Реакция властей
Вскоре после происшествия в Перми сформировали оперативный штаб, который возглавил губернатор края Максим Решетников. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в город своего старшего помощника.
За ситуацией в школе и других учебных заведениях Перми следит министр образования и науки Ольга Васильева, которая собирается разобраться в причинах инцидента на месте.
Пресс-секретарь президента также пообещал, что Росгвардия и МВД разберутся, должным ли образом обеспечивалась безопасность в учебном заведении.