Обманутый в Москве житель Воронежской области два месяца шел пешком домой

БРЯНСК, 15 янв – РИА Новости. Житель Воронежской области, обманутый работодателями в Москве, был найден в Курской области, куда он два месяца шел пешком, пытаясь возвратиться домой, рассказала РИА Новости представитель поискового отряда "Лиза-Алерт" в Курской области Ольга Деречева.

По ее словам, в минувшие выходные 64-летний мужчина был найден на остановке Мещерские дворы в Курской области, где представители отряда искали другого мужчину, жителя Курской области.

"В вечернее время, 23.30 мск, наш экипаж обнаружил на остановке по пути следования мужчину. Поняли, что необходима какая-то помощь, он очень сильно замерз. Остановились, спросили, он с трудом нам ответил. Мы поняли, что состояние критическое, напоили его горячим чаем и вызвали "скорую", — сообщила Деречева.

Как рассказал мужчина представителям отряда, сам он из города Калач Воронежской области, уехал на заработки в Москву.

"Ему цыгане предложили там подработать – он согласился. На стройке пробыл несколько месяцев, но в итоге так называемые работодатели его пропали, ему не заплатили, и он пешком из Москвы два месяца шел домой. Так оказался в Курской области", — сказала представительница отряда.

По ее словам, в эту ночь температура воздуха упала ниже 15 градусов мороза. Замерзшего мужчину доставили в больницу, где он провел ночь. На следующее утро сотрудники поискового отряда связались с коллегами из Воронежской области и правоохранителями. Выяснилось, что родные искали его, подали заявление в полицию.

"Мы купили мужчине билет на автобус до родного города, в 19.23 мск он уже был на месте и смог встретиться с семьей. Поиски жителя Курской области также увенчались успехом, он найден живым", — отметила Деречева.

Добровольный поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" был создан осенью 2010 года, после того как многочисленные волонтеры объединились для поиска пятилетней девочки Лизы из Орехово-Зуево. Она потерялась, гуляя в лесу вместе с тетей. Лизу нашли на десятый день поисков. Она скончалась от переохлаждения на девятый день пребывания в лесу. В Курской области отряд функционирует с 2012 года.