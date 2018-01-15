Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших в пермской школе

ПЕРМЬ, 15 янв – РИА Новости. Девять детей-четырехклассников, пострадавших в ходе драки с поножовщиной в пермской школе, находятся в стабильном состоянии, сообщил главврач Краевой детской клинической больницы Дмитрий Антонов.

Утром в понедельник в пермской школе произошла драка между бывшим и нынешним учениками, в ход пошли ножи. Их попытались разнять преподаватель и школьники из 4-го класса. В итоге пострадали 15 человек, 12 из которых госпитализированы. Учительница и двое школьников находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

"Дети стабильные, находятся в сознании. Контактируют с нами, вот во время обхода (с уполномоченным по правам ребенка с Анной Кузнецовой). Могу сказать, что в настоящий момент угрозы для жизни детей нет — ситуация контролируема медиками", — сообщил Антонов журналистам.

Он добавил, что детям сразу была оказана диагностическая и лечебная помощь, затем подключились к работе психологи. "В настоящее время 9 детей находятся в нашей больнице. Состояние семи из них оценивается как средней тяжести, даже ближе к удовлетворительному. Двое детей, которые перенесли более тяжелые травмы и более длительные операции, находятся в реанимации. Их состояние тяжелое, но уже ближе к средней тяжести", — уточнил главврач.

По его информации, зачинщики драки, достигшие 16-летнего возраста, находятся в Городской клинической больнице №4.

Ранее Кузнецова после встречи с пострадавшими при поножовщине в пермской школе рассказала, что у детей "боевой настрой" и они хотят скорее выздороветь.