В Казани почти 100 тысяч человек остались без электроснабжения

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Почти 100 тысяч человек остались без электроснабжения в Казани, говорится в материалах Минэнерго РФ.

Согласно им, 15 января в 16.35 мск защитные системы отключили вторую цепь кабельной линии (КЛ) 110 кВ "Центральная – Восточное" (ОАО "Сетевая компания"). Первая цепь этой кабельной линии находится в ремонте.

"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Казани (около 96,7 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей – 62 МВт. Температура наружного воздуха —8ºС. Ведутся аварийно-восстановительные работы", — говорится в справке Минэнерго.