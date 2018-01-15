В Москве из общежития МГУ эвакуировали почти полторы тысячи человек

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Порядка 1,5 тысячи человек эвакуировали в понедельник днем из общежития МГУ на юго-западе Москвы после короткого замыкания, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Из 16-этажного здания общежития МГУ на улице Шверника эвакуировано около 1,5 тысячи человек. Произошло короткое замыкание утюга", — сказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС, в здании произошло короткое замыкание без последующего горения.

"По адресу: ул. Шверника д.19 к.2 произошло короткое замыкание неисправного электроприбора без последующего горения. Информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении ГУМЧС в Twitter.

По этому адресу располагается общежитие Дома аспиранта и стажера МГУ.