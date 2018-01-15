В Екатеринбурге задержали предполагаемого маньяка, орудовавшего 22 года

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. В Екатеринбурге задержали подозреваемого в серии убийств и изнасилований, совершенных в Екатеринбурге в 1992-2014 годы. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления местный житель 1970 года рождения. Его поместили под стражу. Как выяснили в полиции, в ближайшее время мужчина собирался уехать из России.

По словам Волк, преступления совершались в течение 22 лет в разных районах города. Расследование многие годы вел уголовный розыск регионального главка МВД. За последние восемь лет опросили около 17 тысяч человек, провели множество экспертных исследований.

Сейчас следствие проверяет, сколько всего преступлений "висит" на задержанном. Решается, под какую меру пресечения его помещать.