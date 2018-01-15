В Петербурге семь человек остаются в больницах после ДТП с маршруткой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Семь из двенадцати пострадавших в ДТП с маршрутным автобусом ПАЗ остаются в больницах Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости представитель комздрава города.
"В настоящее время в больницах остаются семь пострадавших", — сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавшие размещены в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, Центре МЧС, 26 и 33 городских больницах.
В субботу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти по факту ДТП с маршрутным такси возбудило уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").