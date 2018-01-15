В Великом Новгороде проверяют информацию о смерти четырех новорожденных

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв — РИА Новости. Следственные органы проверяют информацию о том, что в начале декабря 2017 года в роддоме Великого Новгорода от неизвестной инфекции умерли четыре здоровых новорожденных ребенка, сообщило СУСК РФ по Новгородской области.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Новгородской области проводится доследственная проверка по факту публикации 11 января 2018 года в одной из групп социальной сети поста о том, что в начале декабря 2017 года в роддоме города Великого Новгорода внезапно умерли четыре здоровых новорожденных от неизвестной инфекции", — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.