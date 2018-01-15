В Петербурге пьяный мужчина напал на фельдшера скорой помощи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Пьяный мужчина напал на фельдшера скорой помощи в Петербурге, которая приехала по вызову к его знакомой, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ.

"В ночь с 13 на 14 января около одного из домов по проспекту Испытателей в Санкт-Петербурге мужчина, 1989 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил рукой в область плеча фельдшера скорой помощи, которая оказывала медицинскую помощь его знакомой, ранее получившей травму головы", — говорится в сообщении.

Проводится доследственная проверка.