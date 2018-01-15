Очевидцы рассказали о резне в пермской школе

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Сегодня двое подростков устроили поножовщину в пермской школе №127. В результате пятнадцать человек получили ранения.

Сначала молодые люди подрались прямо в здании учебного заведения. Их пытались разнять учительница и другие школьники.

Преподаватель и еще двое подростков находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемых задержали: одного допрашивают, второго госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Окровавленные дети выбегали из школы

Утром несколько раненых подростков прибежали в расположенный рядом ТЦ "Кит" и сообщили охраннику о произошедшем. Тот нажал на тревожную кнопку. На вызов приехали сотрудники предприятия "Цербер".

Первое, что они увидели, — выбегающих из школы детей, многие были без верхней одежды и в крови.

"Дети разбегались во все стороны от школы, некоторые из них были окровавлены. <…> Наши сотрудники до прибытия врачей оказывали первую доврачебную помощь школьникам", — рассказал РИА Новости гендиректор предприятия Андрей Козеев.

Педагог спасла несколько человек

Как сообщила агентству мать одного из учеников, учительница помогла спастись нескольким школьникам, оттолкнув от них нападавшего. Благодаря ей дети смогли сбежать.

Педагога зовут Наталья Шагулина. Она классный руководитель 4"Б" класса. Женщина была первой, на кого набросились молодые люди. Удар ножом пришелся ей в шею. Другие школьники пытались ее защитить.

Сейчас учительницу прооперировали, она находится в реанимации.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Полицейские вывели человека из школы в Перми, где произошла поножовщина

Портал progorod59.ru со ссылкой на школьников, которые находились в другом кабинете, пишет: "В наш класс забежали четвероклассники. Один из них был ранен, порезаны палец и шея. Было сильное кровотечение, его остановили. Пострадавший рассказал, что сначала нападавший его ударил по голове, а потом начал резать".

По словам учащихся, двое подростков ворвались в класс и стали нападать на школьников, за них вступилась классная руководительница. "Тогда преступники переключились на нее, а дети смогли выбежать из класса", — отмечает ресурс.

Один из детей сообщил, что услышал крики, когда был на уроке французского языка.

"Учительница вышла узнать, что происходит. Потом забежала в класс и сказала всем выходить. Выйдя, мы увидели трех или четырех четвероклассников, которые были все в крови. После этого всю школу эвакуировали", — поделился он.

Что говорят о зачинщиках драки

Один из зачинщиков — бывший ученик, ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Он смог попасть в школу, потому что у него остался старый пропуск.

RT передает, что в соцсети "ВКонтакте" на странице одного из молодых людей размещено много видеозаписей, посвященных теракту в американской школе "Колумбайн" в Колорадо. Среди них — ролики, снятые учениками Эриком Харрисом и Диланом Клиболдом перед нападением.

В Перми двое школьников пришли в школу №127 с ножами и нанесли ножевые ранения 11 учащимся и пед.составу школы. Большинство из них дети из 4-ого класса.

Сейчас нападавшие задержаны.#Пермь #Школа127 #Новости #News pic.twitter.com/TaeZCa8d59 — Патриарх Атеистов (@PatriarxAteist) 15 января 2018 г.​

Как пишет 59.ru, на фотографиях в соцсетях один из участников драки позирует с автоматами. "Он в прошлом году закончил девятый класс. Неоднократно оставался на второй год. Он должен быть в 11-м, по идее. Плохо учился. Раньше он не был агрессивным, вел себя спокойно в школе. Чтобы хотел кого-то убить — нет", — рассказал один из учащихся.

По его словам, семья у молодого человека благополучная, однако он не раз убегал из дома.

© Фото : Игорь Катаев Перейти в фотобанк Пожарный автомобиль первой помощи у школы № 127 в Перми. 15 января 2018 © Фото : Игорь Катаев Перейти в фотобанк Пожарный автомобиль первой помощи у школы № 127 в Перми. 15 января 2018

У школы плохая репутация

Драки в школе №127 происходили и до этого инцидента, рассказали РИА Новости ученики соседнего учебного заведения.

"У 127-й плохая репутация, там постоянно драки. Поведение там страдает", — поделились ученики восьмого класса школы №133.

"Другие соседние школы, когда закрывают на ремонт, переводят детей в 133-ю, а не в 127-ю", — добавили они.

В этом учреждении работают 68 учителей. В школе 47 классов, в которых обучается 1216 детей, углубленно им преподают английский и французский языки, а также предметы художественно-эстетического цикла.