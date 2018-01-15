Под Иркутском собрали семь тонн нефтепродуктов на месте провала бензовоза

ИРКУТСК, 15 янв – РИА Новости. Более 7 тонн нефтепродуктов собрали на месте провала бензовоза в реку Лена, для оценки нанесенного вреда в понедельник на место прибудут специалисты Росприроднадзора, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области 11 января при переправе через реку Лена под лед провалились автокран и бензовоз, в котором, по предварительным данным, находилось 20 тонн нефтепродуктов. Из поврежденной цистерны часть топлива попала в воду. Спасатели при участии водолазов с помощью боновых заграждений, сорбента и специального оборудования в воскресенье ликвидировали последствия разлива нефтепродуктов. В понедельник тема обсуждалась на комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве региона.

"Сегодня к месту происшествия прибудет лаборатория Росприроднадзора для отбора проб и оценки нанесенного вреда. В настоящее время спасателями собрано больше 7 тонн вылившегося в реку нефтепродукта, который отправляют на утилизацию", — говорится в сообщении правительства региона.

Отмечается также, что нет точных данных относительно объема находившейся в цистерне углеводородной смеси, а также о том, каким организациям принадлежат провалившиеся под лед машины.