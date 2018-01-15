МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РИА Новости адвокат Ирина Поверинова.

"Дело в отношении моей подзащитной Софьи Апфельбаум, Кирилла Серебренникова завершено, дело (Нины) Масляевой также завершено и выделено в отдельное производство ", — сказала защитница.

По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, вменяемая Серебенникову статья в окончательной редакции не изменилась, речь об организации хищения 68 миллионов рублей.

Ему грозит до десяти лет заключения по статье 159 УК ("Мошенничество").

В 2011 году Серебренников разработал проект "Платформа", который должен был развивать и популяризировать современное искусство. Для реализации задуманного режиссер создал независимую организацию "Седьмая студия", в которой работали его знакомые. За 2011-2014 годы Минкульт выделил на поддержку проекта более 214 миллионов рублей.

В мае в московском театре "Гоголь-центр", художественным руководителем которого был Серебренников, прошли обыски в рамках дела "Седьмой студии".

По версии следствия, по указаниям Серебренникова и его сообщника Юрия Итина "Седьмая студия" завышала затраты на проект. Обосновывая таким образом необходимость выделения бюджетных средств, группа затем составляла отчеты о расходах.

Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — Итина. Затем под стражу взяли экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, а Серебренникова поместили под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября ее перевели под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.