МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РИА Новости адвокат Ирина Поверинова.
По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, вменяемая Серебенникову статья в окончательной редакции не изменилась, речь об организации хищения 68 миллионов рублей.
Ему грозит до десяти лет заключения по статье 159 УК ("Мошенничество").
В 2011 году Серебренников разработал проект "Платформа", который должен был развивать и популяризировать современное искусство. Для реализации задуманного режиссер создал независимую организацию "Седьмая студия", в которой работали его знакомые. За 2011-2014 годы Минкульт выделил на поддержку проекта более 214 миллионов рублей.
В мае в московском театре "Гоголь-центр", художественным руководителем которого был Серебренников, прошли обыски в рамках дела "Седьмой студии".
Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — Итина. Затем под стражу взяли экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, а Серебренникова поместили под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября ее перевели под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.