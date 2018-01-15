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Происшествия

Резня в школе в Перми: 15 человек с ножевыми ранениями, виновники задержаны

Сюжет:
Поножовщина в пермской школе (45)
11:5515.01.2018
(обновлено: 13:21 15.01.2018)
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© РИА Новости / Игорь КатаевПерейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета у школы № 127 в Перми. 15 января 2018Автомобиль следственного комитета у школы № 127 в Перми. 15 января 2018
© РИА Новости / Игорь Катаев
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Один из первых учебных дней после зимних каникул в школе №127 Перми обернулся трагедией: пятнадцать человек, по последним данным, получили ранения после драки двух подростков на ножах, которых попытались разнять преподаватели и другие школьники.

Эрик Харрис и Дилан Клеболд с полуавтоматическим пистолетом TEC-9 в кафетерии в средней школе Columbine в Литтлтоне, штат Колорадо, во время стрельбы в 20 апреля 1999 года, где они убили учителя и 12 студентов
© AP Photo / Jefferson County Sheriff's Department
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Инцидент произошел в школе №127 с гуманитарным уклоном утром прямо во время урока, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Министерства территориальной безопасности региона Елена Дубинина.

С чего началась перепалка – был ли это давний конфликт или что-то еще – пока неясно, следствие говорит лишь о "личных неприязненных отношениях", оба зачинщика задержаны. В ситуации разбирается следствие, из Москвы уже выехала спецгруппа сотрудников центрального аппарата МВД РФ.

Оперативный штаб возглавил губернатор Максим Решетников, который выехал на место происшествия сразу после получения информации.

© РИА Новости / Игорь КатаевПерейти в фотобанкВход на территорию школы № 127 в Перми. 15 января 2018
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Вход на территорию школы № 127 в Перми. 15 января 2018

"Из-за личной неприязни"

Нападение на школу в Перми. 15 января 2018
© Фото : Игорь Катаев
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Ученик школы в Перми, где произошла поножовщна, рассказал о случившемся
Пермская школа №127 была открыта в 1965 году, сейчас там работают 68 учителей. В школе 47 классов, в которых обучается 1216 детей, углубленно им преподают английский и французский языки, а также предметы художественно-эстетического цикла.

"По предварительной версии, драка с ножами между учениками произошла на почве личных неприязненных отношений. В это время шел урок, учительница и другие ученики получили ранения, потому что пытались разнять двух дерущихся школьников", — сообщил РИА Новости представитель регионального управления СК РФ.

Число пострадавших час от часу только растет: по последним данным пресс-службы губернатора, ранения получили 15 человек, двое подростков и учитель находятся в тяжелом состоянии. 12 человек госпитализированы, но у большинства "незначительные поверхностные травмы", их направили на углубленное обследование в больницу.

Как уточнила РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по региону Ирина Незнамова, в числе пострадавших – оба зачинщика поножовщины. По данным Следственного комитета, пострадавших не 15, а 13, но данные постоянно уточняются.

Нападение на школу в Перми. 15 января 2018
© REUTERS / Maksim Kimerling
Учительнице удалось спасти несколько учеников при резне в пермской школе
Учительница в результате инцидента получила ножом в шею и находится в тяжелом состоянии в больнице, ей проводят операцию, сообщает Минздрав.

Как рассказала РИА Новости мама одного из школьников, во время инцидента преподавательница оттолкнула нападавшего и тем самым дала другим ребятам время выбежать из класса.

Во время нападения часть раненых детей смогли убежать в торговый центр неподалеку, там же их и осмотрели врачи, отмечает Минздрав. По данным ведомства, бригады "скорой" прибыли на место ЧП в течение 10 минут после вызова.

Во время ЧП в школе находилось 743 человека, в том числе 698 школьников – сейчас все они эвакуированы, а уроки отменены.

© РИА Новости / Игорь КатаевПерейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у школы № 127 в Перми . 15 января 2018
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Автомобиль скорой помощи у школы № 127 в Перми . 15 января 2018

Состоял на учете

Нападение на школу в Перми
В сети появилось видео из пермской школы, где произошла резня
По информации региональной полиции, один из зачинщиков драки с поножовщиной состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Обстоятельства ЧП на месте происшествия выясняют полиция и Росгвардия.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство "двух и более лиц". Известно, что поножовщину начали бывший и нынешний ученики, одному из них 15 лет, другому 16.

МВД России уже послало в школу сотрудников центрального аппарата, которые оценят работу школьной охраны и коллег, ответственных за профилактику преступности среди подростков, сообщила РИА Новости официальный представитель министерства Ирина Волк.

По ее словам, вместе с сотрудниками министерства образования и науки РФ "будут тщательно проанализированы обстоятельства случившегося, выявлены все лица, причастные к правонарушению, установлены причины и условия, способствовавшие его совершению".

Кроме того, за ситуацией в пермской школе лично следит министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Минобрнауки России находится в оперативной связи с региональными органами управления образованием и тоже направило на место своих специалистов.

Нападение на школу в Перми. 15 января 2018
© Фото : Игорь Катаев
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ЧП в образовательных учреждениях в России в 2014-2018 годах
Вылетает в Пермь и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, сообщили РИА Новости в аппарате детского омбудсмена.

По данным местных СМИ, одним из инициаторов нападения стал ученик 2001 года рождения. Среди подписок на его странице в "ВКонтакте" есть несколько групп, посвященных массовому убийству в американской школе в апреле 1999 года. Тогда в школе "Колумбайн" в Колорадо двое учеников старших классов в результате спланированного нападения застрелили 13 человек и ранили еще более двух десятков. После этого нападавшие покончили с собой.

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Полицейские вывели человека из школы в Перми, где произошла поножовщина
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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Tatyana Grigoreva
Какая жуть... в этой школе учился сын моей подруги. Хорошая школа, но к каждому ученику с отклонением по психологу или полицейскому не приставишь. Надеюсь, что учительница поправится.
12:14
15.01.2018
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