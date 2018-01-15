Резня в школе в Перми: 15 человек с ножевыми ранениями, виновники задержаны

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Один из первых учебных дней после зимних каникул в школе №127 Перми обернулся трагедией: пятнадцать человек, по последним данным, получили ранения после драки двух подростков на ножах, которых попытались разнять преподаватели и другие школьники.

Инцидент произошел в школе №127 с гуманитарным уклоном утром прямо во время урока, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Министерства территориальной безопасности региона Елена Дубинина.

С чего началась перепалка – был ли это давний конфликт или что-то еще – пока неясно, следствие говорит лишь о "личных неприязненных отношениях", оба зачинщика задержаны. В ситуации разбирается следствие, из Москвы уже выехала спецгруппа сотрудников центрального аппарата МВД РФ.

Оперативный штаб возглавил губернатор Максим Решетников, который выехал на место происшествия сразу после получения информации.

"Из-за личной неприязни"

Пермская школа №127 была открыта в 1965 году, сейчас там работают 68 учителей. В школе 47 классов, в которых обучается 1216 детей, углубленно им преподают английский и французский языки, а также предметы художественно-эстетического цикла.

"По предварительной версии, драка с ножами между учениками произошла на почве личных неприязненных отношений. В это время шел урок, учительница и другие ученики получили ранения, потому что пытались разнять двух дерущихся школьников", — сообщил РИА Новости представитель регионального управления СК РФ.

Число пострадавших час от часу только растет: по последним данным пресс-службы губернатора, ранения получили 15 человек, двое подростков и учитель находятся в тяжелом состоянии. 12 человек госпитализированы, но у большинства "незначительные поверхностные травмы", их направили на углубленное обследование в больницу.

Как уточнила РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по региону Ирина Незнамова, в числе пострадавших – оба зачинщика поножовщины. По данным Следственного комитета, пострадавших не 15, а 13, но данные постоянно уточняются.

Учительница в результате инцидента получила ножом в шею и находится в тяжелом состоянии в больнице, ей проводят операцию, сообщает Минздрав.

Как рассказала РИА Новости мама одного из школьников, во время инцидента преподавательница оттолкнула нападавшего и тем самым дала другим ребятам время выбежать из класса.

Во время нападения часть раненых детей смогли убежать в торговый центр неподалеку, там же их и осмотрели врачи, отмечает Минздрав. По данным ведомства, бригады "скорой" прибыли на место ЧП в течение 10 минут после вызова.

Во время ЧП в школе находилось 743 человека, в том числе 698 школьников – сейчас все они эвакуированы, а уроки отменены.

Состоял на учете

По информации региональной полиции, один из зачинщиков драки с поножовщиной состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Обстоятельства ЧП на месте происшествия выясняют полиция и Росгвардия.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство "двух и более лиц". Известно, что поножовщину начали бывший и нынешний ученики, одному из них 15 лет, другому 16.

МВД России уже послало в школу сотрудников центрального аппарата, которые оценят работу школьной охраны и коллег, ответственных за профилактику преступности среди подростков, сообщила РИА Новости официальный представитель министерства Ирина Волк.

По ее словам, вместе с сотрудниками министерства образования и науки РФ "будут тщательно проанализированы обстоятельства случившегося, выявлены все лица, причастные к правонарушению, установлены причины и условия, способствовавшие его совершению".

Кроме того, за ситуацией в пермской школе лично следит министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Минобрнауки России находится в оперативной связи с региональными органами управления образованием и тоже направило на место своих специалистов.

Вылетает в Пермь и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, сообщили РИА Новости в аппарате детского омбудсмена.

По данным местных СМИ, одним из инициаторов нападения стал ученик 2001 года рождения. Среди подписок на его странице в "ВКонтакте" есть несколько групп, посвященных массовому убийству в американской школе в апреле 1999 года. Тогда в школе "Колумбайн" в Колорадо двое учеников старших классов в результате спланированного нападения застрелили 13 человек и ранили еще более двух десятков. После этого нападавшие покончили с собой.