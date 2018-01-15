Учительнице удалось спасти несколько учеников при резне в пермской школе

ПЕРМЬ, 15 янв — РИА Новости. Учительница, которая тяжело пострадала при драке в пермской школе, помогла спастись нескольким ученикам, оттолкнув от них нападавшего, рассказала РИА Новости мама одного из учеников школы.
Утром в понедельник в пермской школе произошла драка между бывшим и нынешним учениками, в ход пошли ножи. Их попытались разнять преподаватель и другие школьники. В итоге пострадали 15 человек. Учительница и один из школьников находятся в тяжелом состоянии.
Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
Ситуация возле школы в Перми, где произошла резня. Прямая трансляция >>