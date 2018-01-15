Учительнице удалось спасти несколько учеников при резне в пермской школе

ПЕРМЬ, 15 янв — РИА Новости. Учительница, которая тяжело пострадала при драке в пермской школе, помогла спастись нескольким ученикам, оттолкнув от них нападавшего, рассказала РИА Новости мама одного из учеников школы.

"По словам мамы одного из мальчиков, который спасся, учительница оттолкнула нападавшего, поэтому мальчики отбежали", — заявила она РИА Новости.

Утром в понедельник в пермской школе произошла драка между бывшим и нынешним учениками, в ход пошли ножи. Их попытались разнять преподаватель и другие школьники. В итоге пострадали 15 человек. Учительница и один из школьников находятся в тяжелом состоянии.

Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Ситуация возле школы в Перми, где произошла резня. Прямая трансляция >>