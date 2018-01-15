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Происшествия

Число пострадавших в пермской школе увеличилось до пятнадцати человек

Сюжет:
Поножовщина в пермской школе (37)
11:0215.01.2018
(обновлено: 12:05 15.01.2018)
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© РИА Новости / Игорь КатаевАвтомобили спецслужб у здания школы в Перми. 15 января 2018Автомобили спецслужб у здания школы в Перми. 15 января 2018
© РИА Новости / Игорь Катаев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв — РИА Новости. Число пострадавших в результате поножовщины в пермской школе увеличилось до пятнадцати, сообщает пресс-служба губернатора.

Нападение на школу в Перьми. 15 января 2018
© РИА Новости / Игорь Катаев
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В СК рассказали о причинах поножовщины в пермской школе
Двенадцать человек госпитализировали. Учительница и двое подростков 15-16 лет находятся в тяжелом состоянии. Их оперируют в городской клинической больнице №4.

Еще у девяти пострадавших учеников "поверхностные травмы", для более детального осмотра их направили в Детскую краевую клиническую больницу.

Что произошло

Сегодня утром в школе №127 произошла драка бывшего и нынешнего учеников, вооруженных ножами. Их попытались разнять преподаватель и другие школьники. В итоге ранения получили как зачинщики драки, так и те, кто вмешался. Причина конфликта — личная неприязнь. 

Мать одного из школьников рассказала РИА Новости, что учительница помогла спастись нескольким ученикам, оттолкнув от них нападавшего. 

Подозреваемых задержали, в ближайшее время их допросят.

СМИ написали о другой версии произошедшего: двое подростков решили напасть на других учеников из-за оскорблений в социальных сетях.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. 

Что известно о нападавших

По данным краевого главка МВД, один из зачинщиков ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. 

Как пишет 59.ru, на фотографиях в соцсетях участник драки позирует с автоматами. 

"Он в прошлом году закончил девятый класс. Неоднократно оставался на второй год. Он должен быть в 11-м, по идее. Плохо учился. Раньше он не был агрессивным, вел себя спокойно в школе. Чтобы хотел кого-то убить — нет", — рассказал один из учащихся. По его словам, семья у молодого человека благополучная, однако он не раз убегал из дома. 

RT передает, что в соцсети "ВКонтакте" на странице одного из молодых людей размещено много видеозаписей, посвященных теракту в американской школе "Колумбайн" в Колорадо. Среди них — ролики, снятые учениками Эриком Харрисом и Диланом Клиболдом перед нападением.

Что происходит на месте

Из школы эвакуировали почти 700 детей, уроки отменили. На месте работают сотрудники полиции и Росгвардии. Перед учреждением развернули штаб МЧС.

По словам корреспондента РИА Новости, вокруг учебного заведения выставили оцепление, за забор никого не пускают. Около него стоят несколько групп родственников. На крыльце до сих пор видны следы крови.

 

МВД направило в школу сотрудников центрального аппарата, которые оценят работу охраны и полицейских, ответственных за профилактику преступности среди подростков.

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил усилить меры безопасности во всех школах города. В Пермь направляется уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

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Происшествия
Комментарии
23 пользователя оставили 26 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
vvdok
Надеюсь, что общество никогда в дальнейшем не столкнётся с угрозой со стороны этих отморозков. А вообще - бешеных собак пристреливают.
11:32
15.01.2018
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dallas.83
Не хотели заморачиваться с воспитанием, теперь заморачивайтесь с законом и выплатами пострадавшим! Думаю на этом его приключения с законом не закончатся. У всего есть своя цена, и теперь родители этого "зверька" заплатят ее по полной.
11:25
15.01.2018
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