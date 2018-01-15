При поножовщине в пермской школе пострадали 13 человек, включая зачинщиков

УФА, 15 янв — РИА Новости. При поножовщине в пермской школе, по оперативной информации, пострадали 13 человек, в том числе зачинщики драки, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по Пермскому краю Ирина Незнамова.

"На месте работает замруководителя краевого управления СК РФ Сергей Сарапульцев. По его последним данным, всего в драке получили различные ранения 13 человек, двое из которых это зачинщики происшествия", — сказала агентству Незнамова.

Утром в понедельник в пермской школе произошла драка между бывшим и нынешним учениками, в ход пошли ножи. Их попытались разнять преподаватель и другие школьники. В итоге были ранены более 10 детей. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Ранее минздрав Пермского края говорил о 12 госпитализированных. Еще девять пострадавших детей уже осмотрены врачами, у них диагностировали незначительные поверхностные травмы.