При поножовщине в пермской школе пострадали 13 человек, включая зачинщиков

УФА, 15 янв — РИА Новости. При поножовщине в пермской школе, по оперативной информации, пострадали 13 человек, в том числе зачинщики драки, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по Пермскому краю Ирина Незнамова.
Утром в понедельник в пермской школе произошла драка между бывшим и нынешним учениками, в ход пошли ножи. Их попытались разнять преподаватель и другие школьники. В итоге были ранены более 10 детей. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
Ранее минздрав Пермского края говорил о 12 госпитализированных. Еще девять пострадавших детей уже осмотрены врачами, у них диагностировали незначительные поверхностные травмы.