Один из зачинщиков драки в пермской школе состоял на учете в диспансере

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Один из зачинщиков драки с поножовщиной в пермской школе стоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщает региональная полиция.

По данным ГУМВД, инцидент начался с драки бывшего и нынешнего ученика школы, в ход у обоих пошли ножи. Их попытались разнять преподаватель и другие школьники — в итоге пострадали, по информации полиции, 11 детей и сама учительница.

"Подозреваемые задержаны, пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, один из подозреваемых ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере", — сказано в релизе ГУМВД.

На месте работает полиция и Росгвардия, обстоятельства ЧП выясняются.