В СК рассказали о причинах поножовщины в пермской школе

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Резня в пермской школе началась после драки двух вооруженных ножами подростков, которых пытались разнять преподаватели и другие ученики, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Всего пострадали тринадцать человек: 12 подростков и педагог. Двое — учительница и 16-летний школьник — находятся в тяжелом состоянии, их оперируют.

Драка произошла прямо во время урока. Причина конфликта — личная неприязнь.

Подозреваемых задержали, в ближайшее время их допросят.

СМИ написали о другой версии произошедшего: двое подростков решили напасть на других учеников из-за оскорблений в социальных сетях.

В Перми двое школьников пришли в школу №127 с ножами и нанесли ножевые ранения 11 учащимся и пед.составу школы. Большинство из них дети из 4-ого класса.

Сейчас нападавшие задержаны.#Пермь #Школа127 #Новости #News pic.twitter.com/TaeZCa8d59 — Патриарх Атеистов (@PatriarxAteist) 15 января 2018 г.​

Что известно об одном из нападавших

По данным краевого главка МВД, один из зачинщиков ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Как пишет 59.ru, на фотографиях в соцсетях участник драки позирует с автоматами.

"Он в прошлом году закончил девятый класс. Неоднократно оставался на второй год. Он должен быть в 11-м, по идее. Плохо учился. Раньше он не был агрессивным, вел себя спокойно в школе. Чтобы хотел кого-то убить — нет", — рассказал один из учащихся.

По его словам, семья у молодого человека благополучная, однако он не раз убегал из дома.

Что происходит на месте

Из школы эвакуировали почти 700 детей, уроки отменили. На месте происшествия работают сотрудники полиции и Росгвардии. Перед школой развернули штаб МЧС, территорию огородили.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил усилить меры безопасности во всех школах города.

Школа №127 находится в Мотовилихинском районе Перми, была открыта в 1965 году. Сейчас там работают 68 учителей. В школе 47 классов, в которых обучается 1216 детей, углубленно им преподают английский и французский языки, а также предметы художественно-эстетического цикла.