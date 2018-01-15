ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. Инспекторы заповедника "Остров Врангеля" на Чукотке спасли отбившегося от стада теленка овцебыка, который в темноте принял метеостанцию за свое стадо, сообщает заповедник.

"Сотрудники полярной метеостанции, расположенной в поселке Ушаковское на острове Врангеля, сообщили сотрудникам заповедника, что около модуля метеостанции бродит теленок овцебыка. Старшие государственные инспектора заповедника … отвели теленка к располагающемуся неподалеку стаду. Так как уводили уже в потемках, малыш не увидел стада и вернулся к людям", — говорится в сообщении.

На следующий день сотрудники заповедника снова попытались вернуть малыша сородичам. Теленок решительно побежал к стаду, инспекторы проследили за тем, чтобы животные приняли отбившегося детеныша.

На острове Врангеля сейчас полярная ночь. По данным ученых, в тундре овцебыки, особенно отделившиеся от группы телята, часто принимают крупные темные предметы за своё стадо.