Электричка сбила мужчину в районе станции "Дорохово" в Подмосковье

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины на железнодорожной станции "Дорохово" в Подмосковье, сообщила представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту травмирования мужчины на станции "Дорохово" Смоленского направления Московской железной дороги", — сказала она.

Как отметила Марковская, по данным следствия, 13 января около 17.13 в районе станции "Дорохово" электричка, следующая по направлению "Можайск — Москва", сбила мужчину, который от полученных травм скончался.

Марковская сообщила, что в ходе проверки следователи установят обстоятельства происшедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.